Figurinhas a R$ 4 assustam, mas não afastam colecionadores do álbum da Copa do Mundo do Catar

Nova edição do álbum foi lançada no último dia 18 de agosto e valores surpreenderam

Divulgação Figurinhas para o álbum da Copa do Mundo 2022 custam o dobro de 2018



Faltam menos de 100 dias para o início da Copa do Mundo do Catar e o tradicional álbum de figurinhas já está entre nós. A nova edição chegou às bancas na última quinta-feira, 18, e desta vez veio acompanhada de uma novidade: o preço das figurinhas. Ainda em julho, a Panini anunciou que cada pacotinho custará R$ 4, o dobro do valor cobrado em 2018. O álbum comum custa R$ 12 — o de capa dura sai por R$ 44,90 — e tem 80 páginas. Mas por que tamanha diferença de valor? A Jovem Pan entrou em contato com a editora, que explicou. “Mantemos o preço dos produtos colecionáveis há dois anos entre R$ 3,50 e R$ 4, valor este alinhado e praticado em toda a América Latina. O álbum de figurinhas da Copa do Mundo Qatar 2022 é um produto oficial licenciado pela Fifa e, por esse motivo, tem que seguir políticas de equiparação de preços em todos os países latino-americanos, conforme regras definidas pela entidade”, disse. Porém, mesmo com o preço “mais salgado”, a tradição, aparentemente, não será afetada. Brian Brant, de 21 anos, explica o que o faz comprar o álbum de quatro em quatro anos. “Comecei em 2014, junto com o meu pai, que também gosta. Antes, colecionei de outros temas quando criança. Achei bem caro [o deste ano], dobrou de preço em relação ao da última Copa, mas irei colecionar mesmo assim”.

O mesmo pensa o profissional de educação física Lucas Pimentel de Amorim Castanha. “Coleciono álbuns desde meus cinco anos, mas não conseguia completar porque era mais difícil de fazer trocas. Esse hobby começou com meu falecido pai, que me ensinou e me ajudava a comprar e trocar as figurinhas. Imaginei que ficaria um pouco mais caro mesmo, até porque tudo está mais caro, mas não vou deixar de colecionar porque gosto muito, muito mesmo”, disse. A tradição de família também fez Ana Caroline entrar no mundo das figurinhas. “Lembro de colecionar com os meus irmãos, quando eu era criança, e eles, adolescentes. Era o da Copa de 2002, eles compravam as figurinhas e me deixavam colar”, conta. Para ela, a melhor parte de colecionar é a sensação de encontrar seu ídolo em meio aos pacotinhos. “Acho que ficar torcendo para vir aquele jogador que a gente gosta. Dá para conhecer também as seleções e, claro, a troca de figurinhas com os amigos ou até mesmo nos encontros de troca de figurinhas”, disse.

Como são ‘escalados’ os jogadores do álbum da Copa?

Você já se perguntou como é decidido os nomes dos jogadores que estarão nas seleções, já que o álbum sai antes das convocações oficiais? Segundo a Panini, há uma curadoria especializada no assunto. “Fazemos um estudo baseado no desempenho de cada jogador para tentar prever quem será escalado pelo técnico da seleção brasileira. Em busca da maior assertividade, parte do estudo também envolve a análise de convocações durante a preparação para a Copa do Mundo”. Apesar do aumento na convocação de jogadores de 23 para 26 atletas, o álbum permanece com apenas 18 cromos em cada seleção. Na seleção brasileira de 2022 os jogadores presentes no livro ilustrado são: Alisson e Ederson no gol; Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva na zaga; Danilo e Alex Sandro como laterais; Casemiro, Fabinho, Fred, Philippe Coutinho e Lucas Paquetá no meio; Neymar, Gabriel Jesus, Raphinha, Antony, Richarlison e Vinícius Juniro. Diferentemente de outras edições, nesta é possível que todos os “convocados da Panini” estejam na lista final de Tite.