Lukaku sofre nova lesão e vira preocupação na Bélgica para a Copa do Mundo 

A Inter de Milão informou que o belga está sofrendo com uma distensão na coxa esquerda e será baixa para o duelo diante do Bayern de Munique, nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões

EFE/EPA/JULIEN WARNAND Romelu Lukaku é uma das principais estrelas da Bélgica



O atacante Romelu Lukaku, da Inter de Milão, foi diagnosticado nesta segunda-feira, 31, com uma nova lesão. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube italiano informou que o belga está sofrendo com uma distensão na coxa esquerda e será baixa para o duelo diante do Bayern de Munique, nesta terça-feira, 1º, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O centroavante, desta forma, também passa a ser uma preocupação para a Bélgica. Em busca do título inédito da Copa do Mundo, a seleção europeia inicia sua caminhada no Catar no dia 23 de novembro, diante do Canadá, pelo Grupo F. Os comandados de Roberto Martínez ainda encaram Marrocos e Croácia na primeira fase do Mundial.

“Lukaku passou por exames médicos na Clínica Humanitas, em Rozzano, esta manhã, destacando uma distensão na cicatriz miocárdica do bíceps femoral da coxa esquerda. A condição do jogador será avaliada novamente nos próximos dias”, informou o comunicado oficial da Inter de Milão, que não deu previsão de retorno aos trabalhos. Emprestado pelo Chelsea, o centroavante voltou ao clube nesta temporada, mas ainda não conseguiu engrenar. Após sofrer uma lesão que o deixou de fora dos gramados por cerca de dois meses, o belga fez apenas duas partidas, mas voltou a sentir um problema coxa. Ao todo, ele fez apenas cinco jogos e dois gols no retorno à equipe italiana.