Messi, Cristiano Ronaldo e mais: Veja craques que devem fazer a última Copa do Mundo no Catar

Karim Benzema, Robert Lewandowski, Luis Suárez e outras estrelas devem jogar o último Mundial no país do Oriente Médio

Montagem sobre fotos/Andres Kudacki/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP Messi e Cristiano Ronaldo devem se despedir de Copas do Mundo no Catar



Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos maiores jogadores de todos os tempos, devem se despedir da Copa do Mundo no Catar – o torneio acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Atualmente com 35 anos, o craque do Paris Saint-Germain já admitiu que esta será sua última tentativa de ganhar um Mundial com a seleção argentina. Já o astro do Manchester United, que vive a fase mais turbulenta da carreira, tem 37 anos e não dá indícios de que integrará a delegação portuguesa na Copa de 2026, marcada para acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. Os astros da bola, entretanto, não são os únicos que podem jogar o principal torneio de futebol pela última vez. Abaixo, o site da Jovem Pan lista todas as estrelas que devem dar adeus ao Mundial nos próximos dias.

Lionel Messi (Argentina)

Dono de sete Bolas de Ouro e eleito o melhor do mundo pela Fifa em seis oportunidades, Lionel Messi ainda não “zerou” o futebol. Apesar de ganhar todos os títulos possíveis com o Barcelona e ser campeão continental com a Argentina, o astro permanece sem conquistar uma Copa do Mundo. Até o momento, o “extraterrestre” já participou de quatro edições do torneio (2006, 2010, 2014 e 2018), tendo o vice no Brasil como o melhor resultado – na ocasião, ele também acabou sendo escolhido o craque da competição. Em entrevista concedida ao “Star+” no início de outubro, o atacante confirmou que o campeonato do Catar será seu último Mundial. “Estou contando os dias para a Copa. Há ansiedade e nervosismo ao mesmo tempo, querendo que seja agora. Quero saber o que vai acontecer, já que é o último, e como vai ser. Por um lado, não vemos a hora de chegar. Do outro, existe o ‘cagaço’ de querer que a gente se saia bem”, disse. Cabeça de chave do Grupo C, a Argentina enfrenta Arábia Saudita, México e Polônia na fase inicial.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Maior artilheiro da história das seleções, Cristiano Ronaldo também permanece em busca do título inédito na Copa do Mundo. Nas quatro edições que participou (2006, 2010, 2014 e 2018), o “Robozão” até teve bons momentos, mas obteve seu melhor resultado na primeira, quando ainda era coadjuvante – sob a batuta de Figo e Deco, Portugal ficou no terceiro lugar em 2006. Em má fase do Manchester United, o atacante tem futuro incerto no futebol europeu e deve se despedir do Mundial no Catar. Na chave H, os portugueses medem forças com Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Karim Benzema (França)

Atual vencedor da Bola de Ouro, Karim Benzema vive o auge da carreira e terá a oportunidade de mudar sua história com a camisa da França. Afastado da seleção por causa de uma polêmica com o ex-companheiro Mathieu Valbuena, o atacante retornou aos “Blues” após sete anos, em 2021. Fora da campanha do bicampeonato em 2018, o centroavante está prestes a completar 35 anos e pode ser o combustível da equipe treinada por Didier Deschamps. Na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, o veterano tentará manter a boa fase diante de Dinamarca, Tunísia e Austrália, pela chave D.

Robert Lewandowski (Polônia)

Melhor do mundo pela Fifa nos últimos dois anos, o atacante Robert Lewandowski, atualmente no Barcelona, é outro que deve dar adeus ao torneio de seleções. Apesar do excelente momento, o polonês já tem 34 anos e pode não ter fôlego para chegar em alto nível na Copa de 2026. Além disso, a Polônia não costuma ser figura carimbada em Mundiais. Até agora, o centroavante tem apenas uma participação no principal campeonato do planeta. Em 2018, na Rússia, o jogador teve apresentações discretas e não conseguiu impedir a eliminação precoce na fase de grupos. Desta vez, a equipe europeia vive a perspectiva de ir às oitavas de final. Para isso, terá que ficar entre as duas melhores na chave com Argentina, Arábia Saudita e México.

Luis Suárez e Edinson Cavani (Uruguai)

Dupla histórica do Uruguai, os atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani vão disputar a quarta e provavelmente última Copa do Mundo. Estreantes em 2010, os centroavantes levaram a seleção ao quarto lugar na África do Sul, cravando a melhor campanha desde o bicampeonato em 1950. Em seguida, eles participaram dos Mundiais de 2014 e 2018, quando a Celeste foi até as oitavas e quartas de final, respectivamente. Atualmente com 35 anos, a dupla vive seus últimos momentos de destaque internacional. O “El Pistolero”, maior artilheiro da seleção, com 68 gols, retornou ao Nacional e ficará livre no mercado da bola após o Mundial do Catar. Já Cavani tem contrato com o Valencia somente até a metade de 2023 e deve ficar no banco de reservas, sendo preterido pelo jovem Darwin Núñez. Em um grupo complicado, o Uruguai encara Portugal, Polônia e Coreia do Sul.

Luka Modric (Croácia)

O meio-campista Luka Modric é outro que deve se despedir da Copa do Mundo. Mesmo mantendo o alto nível no Real Madrid e sendo fundamental na conquista da última Liga dos Campeões, o croata tem 37 anos e atua numa posição que exige muita resistência. A expectativa do talentoso volante, desta forma, é tentar repetir o feito na última edição, quando foi peça-chave no histórico vice-campeonato da Croácia. Com o resultado, inclusive, o jogador acabou sendo eleito pela Fifa o melhor do planeta em 2018. No Grupo F, a seleção croata terá pela frente Bélgica, Marrocos e Canadá.

Manuel Neuer (Alemanha)

Campeão em 2014 e um dos melhores goleiros de sua geração, Manuel Neuer participará de sua quarta Copa. Após o vexame na Rússia, quando não conseguiu evitar a queda da Alemanha na fase de grupos, o arqueiro tentará ser a referência para uma renovada seleção. Aos 36 anos, a lenda alemã vive um de seus últimos momentos no futebol e busca entrar no grupo dos bicampeões mundiais. Na fase inicial, os germânicos enfrentarão Espanha, Japão e Costa Rica.

Sergio Busquets (Espanha)

Campeão mundial em 2010, Sergio Busquets é um dos últimos remanescentes da consagrada geração espanhola, que também tinha Andrés Iniesta, Xavi Hernández e David Villa, por exemplo. Com 34 anos, o volante do Barcelona tem o objetivo de ser o mentor de talentosos jovens, como Gavi, Ansu Fati e Ferrán Torres. Já em fim de carreira, o meio-campista tenta encerrar sua passagem pela “Fúria” com mais um troféu importante.