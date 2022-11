Matheus Cunha aparece desolado por ficar fora da Copa: ‘Foi doído’

Atacante do Atlético de Madrid agradeceu as mensagens de apoio e pediu a torcida para o hexa

EFE / Zipi Atacante do Atlético de Madrid fez parte do ciclo do Mundial e levou o Ouro com o Brasil em Tóquio



A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira, 07, rendeu alegria para os que estavam na lista, mas também tristeza e decepção para quem ficou de fora. O atacante Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, foi o único que compartilhou um vídeo após a convocação e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu. O jogador aparece bem abatido nas imagens. “Gente, a todos vocês que não param de mandar mensagem, obrigado. Foi sofrido, foi doído e faz parte. A nossa seleção é espetacular e a concorrência é muito grande. Obrigado de coração pela torcida e torçamos muito pelo hexa”, escreveu Matheus nos stories do Instagram. Matheus Cunha foi o artilheiro do ciclo olímpico e levou o ouro em Tóquio 2020. O atacante participou de seis jogos das eliminatórias e não marcou nenhum gol.