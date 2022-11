Philippe Coutinho sofre lesão muscular e deve ficar fora da Copa do Mundo 2022

Destaque da seleção na Copa de 2018, o meia já não era figura carimbada na lista de Tite, que será anunciada nesta segunda-feira, 7

GEOFF CADDICK / AFP Coutinho deve perder a Copa do Mundo de 2022 por causa de uma lesão muscular



O meio-campista Philippe Coutinho não deve representar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, marcada para começar no dia 20 de novembro, no Catar. Neste domingo, 6, o armador ficou de fora da vitória do Aston Villa sobre o Manchester United, pelo Campeonato Inglês 2022/23. O motivo? O meia sofreu uma lesão muscular no treino do último sábado e dificilmente terá condições de se recuperar a tempo de disputar o Mundial. “Eu não sei quanto tempo vai durar, mas hoje ele não pode jogar e ele não jogará até a paralisação (para a Copa do Mundo). É uma lesão muscular”, anunciou o técnico Unai Emery, depois do triunfo por 3 a 1 sobre os “Diabos Vermelhos”, pela 15ª rodada.

Destaque da seleção na Copa de 2018, realizada na Rússia, Coutinho já não era figura carimbada na lista de Tite, que será anunciada nesta segunda-feira, 7, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Após o último Mundial, o meio-campista passou por momentos ruins no Barcelona e Bayern de Munique. O jogador só voltou a recuperar a boa fase na temporada passada, quando estava emprestado pelos catalães ao Aston Villa e somou cinco gols, além de outras três assistências, em 19 jogos. Comprado pela equipe inglesa, o atleta de 30 anos viu o rendimento cair, passando em branco nas 13 partidas disputadas na temporada atual. Desta forma, aumenta a possiblidade do armador Éverton Ribeiro, do Flamengo, ser chamado para disputar o Mundial do Catar. Chamado para alguns jogos deste ciclo, o flamenguista está em alta no Rubro-Negro e foi peça-chave nos títulos da Libertadores da América e da Copa do Brasil.