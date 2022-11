Quais podem ser as surpresas de Tite na lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo?

Treinador anunciará os 26 nomes nesta segunda-feira, 7, a partir das 13 horas (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro

Reprodução/CBF Tite vai divulgar a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo de 2022 na próxima segunda-feira



O técnico Tite, da seleção brasileira, anunciará os nomes dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo nesta segunda-feira, 7, a partir das 13 horas (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Até o momento, o treinador e sua delegação fazem mistério, sequer anunciando os 55 atletas presentes na pré-lista, já enviada para a Fifa. A maioria dos futebolistas, é verdade, já é conhecida pelos torcedores, como Neymar, Lucas Paquetá, Marquinhos e Alisson, por exemplo. Outras figuras, entretanto, podem entrar para a história como uma das surpresas da tão aguardada lista. Abaixo, o site da Jovem Pan mostra como o comandante da Canarinho pode inovar na relação de inscritos para o Mundial do Catar.

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras) são os três goleiros que mais foram utilizados no ciclo para a Copa do Mundo de 2022. O trio, desta forma, não deve ter concorrência e dificilmente será ausência na lista final para o torneio da Fifa. Recentemente, inclusive, Tite “confirmou” a presença dos arqueiros que atuam no futebol europeu, além do lateral esquerdo Alex Sandro (Juventus), em vídeo que circulou nas redes sociais. Desta forma, Santos (Flamengo), Everson (Atlético-MG) e até mesmo Cássio (Corinthians) não devem ter chances, ficando apenas como opções para cobrir um eventual lesionado.

Laterais

O mesmo não pode ser dito sobre os possíveis convocados para as laterais. Apesar da “confirmação” de Alex Sandro, há uma briga entre Renan Lodi (Nottingham Forest) e Alex Telles (Sevilla) – o segundo foi o preferido na última convocação, nas vitórias sobre Gana e Tunísia. Na ala direita, Danilo (Juventus) também está garantido, mas não sabe quem será seu reserva. O veterano Daniel Alves, atualmente no Barcelona B, é um forte candidato e tem a experiência a seu favor. Tite, por outro lado, pode surpreender ao chamar Emerson Royal (Tottenham) para o setor ou até mesmo Gilberto (Benfica), ex-Fluminense e que vive boa fase no futebol português. Outra possibilidade é de chamar apenas Danilo para a lateral-direita, improvisando Éder Militão no setor, se necessário.

Zagueiros

Os zagueiros Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão vivem uma situação parecida com a do trio de goleiros. Pilares no sistema defensivo de Tite, os três estão com passaportes carimbados para o Catar. Há uma dúvida, porém, sobre quem será o quarto integrante no setor. Na última convocação, Bremer (Turim) e Ibañez (Roma) foram chamados e surgem como candidatos. Tite, porém, pode lembrar de Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Red Bull Bragantino) ou Felipe (Atlético de Madrid), atletas que participaram do ciclo para a Copa de 2022. Uma surpresa também seria Lucas Veríssimo (Benfica), ex-Santos, que sofreu uma grave lesão no ano passado e fez apenas uma partida nesta temporada europeia. O zagueiro, porém, tem características que agradam a comissão da seleção brasileira.

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United) e Fabinho (Liverpool) são unanimidades entre os volantes de marcação e não devem dar espaço para jogadores da mesma função. Bruno Guimarães (Newcastle), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham), por sua vez, vivem situações semelhantes e também dificilmente não embarcarão ao Catar. A dúvida fica entre os armadores Philippe Coutinho (Aston Villa) e Éverton Ribeiro (Flamengo). Embora exista a possibilidade da dupla ser convocada, a tendência é que apenas um seja chamado para a lista final da Copa do Mundo. O primeiro foi peça-chave da Amarelinha durante o Mundial de 2018, mas oscilou nos últimos quatro anos e se encontra em má fase no futebol inglês. O segundo, entretanto, ganhou praticamente todos os títulos possíveis pelo Flamengo e está em excelente momento na Gávea. Xodó de Tite, Renato Augusto (Corinthians) não participou da campanha para esta Copa do Mundo, mas já foi exaltado pelo treinador em diversos momentos e corre por fora na briga.

Atacantes

A maior “dor de cabeça” de Tite está no setor ofensivo. Com um leque de opções, o treinador terá que deixar alguns atacantes de fora do Mundial. Neymar, Vinicius Júnior, Gabriel Jesus, Richarlison e Raphinha são de confiança de Tite e estão confirmados no grupo. Já Pedro, Antony e Rodrygo também são bem avaliados e contam com o carinho da torcida. A maior disputa fica entre Roberto Firmino, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli – dificilmente os três estarão juntos na Copa. David Neres, vencedor da Copa América em 2019, corre por fora pela última vaga. Luiz Henrique, ex-Fluminense, também seria uma surpresa do treinador.