Tite ‘confirma’ três convocados para a Copa do Mundo em conversa com os netos; assista

A lista final com 26 jogadores será anunciada pelo treinador e sua comissão técnica apenas no dia 7 de novembro

Reprodução/CBF Tite vai anunciar a lista com 26 jogadores somente no dia 7 de novembro



Tite “confirmou” nesta quarta-feira, 5, três jogadores que serão chamados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, marcada para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Em vídeo que circula nas redes sociais, o técnico da Canarinho aparece conversando com os netos, herdeiros de seu filho e auxiliar Matheus Bacchi, sobre o álbum de figurinhas do Mundial. Ao passar pela página do Brasil, o comandante da Amarelinha aponta as imagens de três atletas e questiona às crianças se eles estão convocados. Quando eles que “sim”, Tite confirma as presenças dos goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City), além e do lateral esquerdo Alex Sandro (Juventus). Assista abaixo. A lista final com 26 futebolistas será anunciada pelo treinador e sua comissão técnica apenas no dia 7 de novembro, menos de duas semanas para o início do torneio da Fifa.