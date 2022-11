Richarlison com a 9 e Pedro com a 25: Confira a numeração da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Nome mais polêmico da lista de Tite, Daniel Alves usará a camisa 13 da Amarelinha; Gabriel Jesus deixará de ser o camisa 9 e entrará em campo com o número 19

Lucas Figueiredo/CBF Como já era esperado, Neymar vai para sua terceira Copa do Mundo com a tradicional Camisa 10



O técnico Tite convocou nesta segunda-feira, 7, os 26 jogadores que irão defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. Além disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também confirmou a numeração que os atletas usarão durante o mundial, que será disputado no Catar entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. Como já era esperado, Neymar vai para sua terceira Copa do Mundo com a tradicional Camisa 10, usada por Pelé, Rivaldo, Rivellino, Zico e Raí no passado. Em sua primeira Copa, o atacante Richarlison (Tottenham-ING) usará a camisa 9, enquanto que Gabriel Jesus (Arsenal-ING), que uso a 9 no último mundial, irá ao Catar usando a camisa 19. O outro centro-avante do elenco, Pedro (Flamengo) usará a camisa 25. Daniel Alves, principal polêmica da lista, entrará em campo usando sua tradicional camisa 13.

Confira a numeração completa abaixo: