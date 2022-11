Álbum de figurinhas só tem um jogador da Seleção Brasileira que não foi convocado para a Copa; veja quem é

Panini escolheu 18 jogadores para representar o Brasil no álbum, sendo que 17 deles estão na lista final anunciada por Tite nesta segunda-feira, 7

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Tradição de colecionar figurinhas da Copa do Mundo é passada ao longo de décadas



Os convocados por Tite para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 foram anunciados nesta segunda-feira, 7, em evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Entretanto, a Panini, responsável pelo álbum de figurinhas da Copa do Mundo, já havia lançado o produto em agosto e apostou na convocação de alguns jogadores. Ao todo, a empresa listou 18 nomes que poderiam ser convocados para o mundial e acertou 17 deles. O único ‘erro’ da Panini foi na figurinha de Philippe Coutinho (Aston Villa), que não apareceu entre os 26 convocados. A ausência do meia já era esperada, já que o jogador sofreu uma lesão muscular no treino do último sábado, 5. Em outras edições, o álbum cometeu erros semelhantes ao colocar figurinhas de Adriano e Ronaldinho Gaúcho em 2010 e de Robinho em 2014.