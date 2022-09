Rival do Brasil na Copa do Mundo, Camarões é derrotado pela Coreia do Sul em amistoso

Os camaroneses conseguiram apenas duas vitórias nos últimas cinco confrontos antes do Mundial do Catar

Jung Yeon-je / AFP A Coreia do Sul venceu Camarões no último amistoso antes da Copa do Mundo 2022



Adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2022, a seleção camaronesa não está dando indícios de que pode surpreender no torneio do Catar. Depois de perder para o modesto Usbequistão, a equipe africana foi mais uma vez derrotada nesta terça-feira, 27, desta vez para a Coreia do Sul, em amistoso realizado Seul, capital sul-coreana. No jogo desta terça, o atacante Son Heung-min, principal jogador da equipe coreana e destaque do Tottenham, pegou rebote do goleiro Onana para fazer de cabeça o único gol da partida. Com o resultado, Camarões soma três revezes e apenas duas vitórias nos últimas cinco confrontos. Os camaroneses estão na chave G, ao lado de Brasil, Sérvia e Suíça. Os europeus, por sua vez, estão embalados e vêm exibindo boas atuações a menos de dois meses do Mundial, que acontece entre 18 de novembro e 20 de dezembro. Pela Liga das Nações da Uefa, os sérvios golearam a Suécia por 4 a 1, enquanto os suíços ganharam de Portugal e Espanha.