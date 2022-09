Portugal x Espanha definem último classificado às semifinais da Liga das Nações

Croácia, Holanda e Itália terminaram a fase de grupos em primeiro e estão nas fases finais

Reprodução/ Twitter @selecaoportugal Seleção portuguesa lidera o Grupo 2 com 10 pontos



Os semifinalistas da Liga das Nações estão quase definidos. Após seis rodadas, Croácia, Holanda e Itália se classificaram terminando os seus grupos em primeiro. Nesta terça-feira, 26, Portugal e Espanha definem a última vaga. Os portugueses lideram o Grupo 2 com 10 pontos (três vitórias, um empate e uma derrota). A Espanha está em segundo com 8 pontos (duas vitórias, dois empates e uma derrota). Cristiano Ronaldo e companhia precisam apenas do empate, enquanto os espanhóis precisam da vitória para avançar. O jogo será às 15h45 (horário de Brasília) e será transmitido pela Star+. A Suíça, adversária do Brasil na Copa do Mundo, é a terceira e joga contra a República Tcheca. Outra adversária da seleção, a Sérvia entra em campo contra a Noruega pelo Grupo 4 da Liga B e, se vencer, conquista o acesso. Os confrontos de semifinal ainda serão definidos.