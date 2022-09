Ronald Araújo será operado pelo Barcelona e deve desfalcar o Uruguai na Copa do Mundo de 2022

O defensor sofreu uma avulsão do tendão adutor longo da coxa direita, enquanto defendia a seleção uruguaia, em amistoso contra o Irã, na semana passada

Reprodução/Twitter/@FCBarcelona_Es Ronald Araújo deve perder a Copa do Mundo de 2022



O Barcelona informou na tarde desta segunda-feira, 26, que o zagueiro Ronald Araújo precisará passar por uma cirurgia. Em boletim médico, o clube catalão informou que o uruguaio será operado nesta quarta-feira, 28, por ter sofrido avulsão do tendão adutor longo da coxa direita, enquanto defendia o Uruguai, em amistoso contra o Irã, na semana passada. “A operação será realizada pelo Dr. Lasse Lempainen, sob a supervisão dos serviços médicos do Clube em Turku [Finlândia]”, anunciou. Apesar de não divulgar o tempo de recuperação do jogador, de acordo com a imprensa espanhol, Araújo deve ficar fora dos gramados por dez semanas. Assim, ele deve perder a disputa da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar.