Inglaterra perde para a Itália e é rebaixada na Liga das Nações

Seleção de Southgate marcou apenas um gol em cinco jogos e não teve nenhuma vitória

Reprodução/ Twitter @Azurri Harry Kane e companhia foram rebaixados na Liga das Nações às vésperas da disputa da Copa do Mundo



A Inglaterra vive uma situação difícil às vésperas da Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira, 23, a seleção de Southgate perdeu para a Itália por 1 a 0 e caiu para a última colocação do Grupo 3 da Liga das Nações, rebaixado para a Liga B, isso porque tem só 2 pontos e a Alemanha tem 6. Os dois se enfrentam na próxima rodada, mas caso os ingleses vençam, ainda estão atrás no saldo de gols e no desempate por vitórias. Raspadori marcou o único gol do jogo aos 23 minutos do segundo tempo. Em cinco partidas, os ingleses perderam três jogos e empataram dois, marcando apenas um gol. Surpreendentemente, a Hungria lidera a chave com 10 pontos depois de vencer a Alemanha por 1 a 0. A Itália está em segundo e brigará com os húngaros na última rodada para avançar à semifinal. Já a Alemanha é terceiro e deve ficar de fora das fases finais pelo segundo ano. Neste sábado os outros sete jogos da 5ª rodada acontecem, incluindo a Sérvia, que é adversária do Brasil na Copa, contra a Suécia.