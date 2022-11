Timo Werner sofre lesão no tornozelo e desfalca Alemanha na Copa do Mundo 

Na tarde desta quinta-feira, 3, o RB Leipzig divulgou que o centroavante rompeu o ligamento do tornozelo na goleada sobre o Shakhtar Donetsk (Ucrânia), pela Liga dos Campeões

Referência no ataque da Alemanha, Timo Werner não disputará a Copa do Mundo de 2022, marcada para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Na tarde desta quinta-feira, 3, o RB Leipzig divulgou que o centroavante rompeu o ligamento do tornozelo na goleada sobre o Shakhtar Donetsk (Ucrânia), pela Liga dos Campeões, e só voltará aos gramados no ano que vem. “Os exames de hoje em Leipzig mostraram que ele infelizmente rompeu o ligamento da sindesmose no tornozelo esquerdo e, portanto, ficará fora pelo resto de 2022”, comunicou o clube. Treinador da seleção alemã, Hansi Flick lamentou a notícia e ressaltou a importância do jogador no grupo. “É uma notícia muito triste. Sinto muito por Timo perder uma Copa do Mundo que estava determinado a jogar. Acima de tudo, sua ausência será uma perda grande para a seleção. Todos lhe desejamos uma rápida recuperação”, declarou o comandante. Aos 26 anos, Werner coleciona 55 convocações e 24 gols pela equipe nacional. Presente no Mundial de 2018, realizado na Rússia, ele também disputou a última Eurocopa. Na Copa deste ano, a Alemanha está no Grupo E, ao lado de Costa Rica, Espanha e Japão. A estreia dos germânicos acontece em 23 de novembro, diante dos japoneses.