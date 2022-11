Globe Soccer Awards indica lista de melhores do mundo sem Neymar; Debinha concorre no feminino

Karim Benzema é o favorito ao prêmio no masculino; brasileira disputa com grandes craques entre as mulheres

EFE/Rodrigo Jiménez Benzema, do Real Madrid, é o favorito ao prêmio da Globe Soccer Awards



Neymar não está na lista dos finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2022, elaborada pela Globe Soccer Awards e divulgada nesta quinta-feira, 3. Mesmo com o bom início do Paris Saint-Germain nesta temporada europeia, o craque brasileiro foi preterido pelo público da empresa especializada em consultoria esportiva, sediada em Dubai. Os oito candidatos são os atacantes Karim Benzema (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Lionel Messi (PSG), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool) e Robert Lewandowski (Barcelona), além do meio-campista Kevin De Bruyne (Manchester City) e do goleiro Thibaut Courtois (Real Madrid). Após faturar a Bola de Ouro, o centroavante francês Benzema é o favorito. O vencedor, contudo, será conhecido apenas em 17 novembro, três dias antes da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar.

Apesar de não ter representantes do Brasil na disputa pelo troféu masculino, a Globe Soccer Awards indicou uma jogadora da seleção brasileira na disputa pelo feminino. Artilheira na era Pia Sundhage, a atacante Debinha, do North Carolina Courage, está na disputa com Aitana Bonmatí (Barcelona), Lucy Bronze (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Sam Kerr (Chelsea), Linda Caicedo (Deportivo Cali), Yamila Rodríguez (Chelsea), Beth Mead (Arsenal), Ada Hegerberg (Lyon) e Catarina Macario (Lyon). Fundada em 2010, a honraria é organizada pela Globe Soccer, empresa especializada em consultoria esportiva, que concorre com a Bola de Ouro, organizada pela revista “France Football”, e The Best, administrado pela Fifa. No processo de eleição, a primeira etapa foi a seleção popular, com os mais escolhidos pelo público chegando à final. Agora, um comitê composto por 28 personalidades do futebol, incluindo jogadores, ex-atletas e treinadores, fará suas escolhas a partir dos resultados iniciais. Os votos do júri selecionado pela organização terão peso de 75% na definição das premiações, enquanto os 25% restantes são calculados com base no voto popular.