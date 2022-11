Titular da Argentina, Lo Celso está fora da Copa do Mundo 2022

O Villarreal confirmou que o volante foi diagnosticado com uma lesão séria na coxa direita e precisará passar por uma intervenção cirúrgica

ERIC ESPADA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Lo Celso perderá a Copa do Mundo de 2022 por problemas físicos



O meio-campista Giovani Lo Celso, emprestado pelo Tottenham ao Villarreal, não poderá representar a seleção argentina durante a Copa do Mundo de 2022. Na manhã desta terça-feira, 8, o clube espanhol confirmou que o volante foi diagnosticado com uma lesão séria na coxa direita e precisará passar por uma intervenção cirúrgica. Titular na “Albiceleste”, o jogador de 26 anos foi peça-chave nas conquistas da Copa América 2021 e da Finalíssima 2022. De acordo com a imprensa local, Alexis Mac Allister (Brighton), Enzo Fernández (Benfica), Alejandro Gómez (Sevilla) e Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) são os principais candidatos a substituir Lo Celso. No Grupo C, os argentinos encaram Arábia Saudita, México e Polônia na fase inicial. A lista final com os 26 nomes convocadas deve ser anunciada pelo técnico Lionel Scaloni nos próximo dias.