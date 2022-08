Turnê da Copa do Mundo recomeça e passará por todos os 32 países classificados

Neste ano, o troféu do Mundial passará pelo território brasileiro entre 21 e 23 de outubro

Reprodução/Twitter/@FIFAWorldCup Copa do Mundo 2022 será realizada entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar



A Fifa iniciou nesta quarta-feira, 24, a segunda etapa da Turnê da Copa do Mundo 2022, que é patrocinado pela Coca-Cola, com a presença do troféu em Seul, na Coreia do Sul, na primeira vez na história que os 32 países com seleções classificadas receberão a taça. Na solenidade que marcou o início da nova fase do Tour, na capital sul-coreana, esteve presente o volante brasileiro Gilberto Silva, campeão mundial em 2002. A viagem da taça, que permitirá que o objeto mais cobiçado do futebol mundial seja visto pelas 32 nações participantes do torneio, será concluída em Doha, no Catar, poucos dias antes do pontapé inicial, marcado para 20 de novembro. “A primeira parte do Tour do troféu da Copa do Mundo da Fifa patrocinado pela Coca-Cola foi um sucesso retumbante, que atraiu a diferentes públicos, graças à magia da maior celebração futebolística do planeta”, afirmou o diretor de Operações do Mundial, Colin Smith, por meio de comunicado. Realizado em 2014, com largada no Brasil, o Tour vem ganhando cada vez mais espaço no calendário da Fifa. Em 2030, o objetivo, é que 211 países filiados à entidade recebam a taça. Neste ano, o troféu da Copa passará pelo território brasileiro entre 21 e 23 de outubro.

*Com informações da Agência EFE