Copa do Mundo 2026: veja como ficaram todos os grupos após sorteio da Fifa

Cabeça do Grupo C, primeiro compromisso do Brasil no Mundial será contra o Marrocos; a Seleção também vai enfrentar o Haiti e a Escócia

Brasil foi o primeiro sorteado e encabeçará o Grupo C no Mundial | Reprodução/Fifa



A Fifa sorteou nesta sexta-feira (5) os grupos da Copa do Mundo de 2026, em Washington, nos Estados Unidos. O Brasil está no Grupo C do Mundial. O primeiro compromisso da Seleção será contra Marrocos. A equipe comandada por Carlo Ancelotti também enfrentará Haiti e Escócia na primeira fase do Mundial. O Bate-Pronto, da Jovem Pan, acompanhou e analisa o evento (assista abaixo). A entidade revelará a tabela completa no sábado (6).

A Copa do Mundo de 2026 será a edição com maior quantidade de jogos e equipes. Com 48 seleções, haverá 104 confrontos realizados nos países co-anfitriões Estados Unidos, México e Canadá. A partida de abertura está marcada para 11 de junho e será no Estádio Azteca, em Cidade do México. O MetLife Stadium, nos EUA, receberá a grande final em 19 de julho.

VEJA OS GRUPOS

Grupo A: México, África do Sul, Coréia do Sul, Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);

México, África do Sul, Coréia do Sul, Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte); Grupo B: Canadá, Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia), Catar, Suíça;

Canadá, Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia), Catar, Suíça; Grupo C: Brasil , Marrocos, Haiti, Escócia;

, Marrocos, Haiti, Escócia; Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Repescagem da Europa C;

Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Repescagem da Europa C; Grupo E: Alemanha, Curacao, Costa do Marfim, Equador;

Alemanha, Curacao, Costa do Marfim, Equador; Grupo F: Holanda, Japão, Repescagem da Europa B, Tunísia;

Holanda, Japão, Repescagem da Europa B, Tunísia; Grupo G: Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia;

Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia; Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai;

Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai; Grupo I: França, Senegal, Repescagem da Fifa 2, Noruega;

França, Senegal, Repescagem da Fifa 2, Noruega; Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia;

Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia; Grupo K: Portugal, Repescagem da Fifa 1, Uzebquistão, Colômbia;

Portugal, Repescagem da Fifa 1, Uzebquistão, Colômbia; Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá.

