Fifa sorteia fase de grupos da Copa do Mundo 2026; veja como ficou
Cerimônia em Washington, nos Estados Unidos, definiu o caminho das 48 seleções no Mundial da América do Norte
Por
Nícolas Robert
05/12/2025 14h47 - Atualizado em 05/12/2025 16h25
MANDEL NGAN / POOL / AFPGrupos da Copa do Mundo de 2026, sorteados pela Fifa nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos
A FIFA realizou nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos, o sorteio oficial dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center distribuiu as 48 seleções classificadas em 12 chaves de quatro equipes cada, estabelecendo os confrontos da primeira fase do torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
Os três países-sede foram pré-alocados como cabeças de chave nos grupos A (México), B (Canadá) e D (Estados Unidos). As demais seleções, divididas em quatro potes baseados no ranking da FIFA, preencheram as vagas restantes.
