Fifa sorteia fase de grupos da Copa do Mundo 2026; veja como ficou

Cerimônia em Washington, nos Estados Unidos, definiu o caminho das 48 seleções no Mundial da América do Norte

  • Por Nícolas Robert
  • 05/12/2025 14h47 - Atualizado em 05/12/2025 16h25
MANDEL NGAN / POOL / AFP Grupos da Copa do Mundo de 2026, sorteados pela Fifa nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos Grupos da Copa do Mundo de 2026, sorteados pela Fifa nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos

A FIFA realizou nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos, o sorteio oficial dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center distribuiu as 48 seleções classificadas em 12 chaves de quatro equipes cada, estabelecendo os confrontos da primeira fase do torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Os três países-sede foram pré-alocados como cabeças de chave nos grupos A (México), B (Canadá) e D (Estados Unidos). As demais seleções, divididas em quatro potes baseados no ranking da FIFA, preencheram as vagas restantes.

Confira como ficaram os grupos da Copa:

• Grupo A: México, África do Sul, Coréia do Sul, Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);

• Grupo B: Canadá, Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia), Catar, Suíça;

• Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia;

• Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo);

• Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador;

• Grupo F: Holanda, Japão, Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia), Tunísia;

• Grupo G: Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia;

• Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai;

• Grupo I: França, Senegal, Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque), Noruega;

• Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia;

• Grupo K: Portugal, Intercontinental 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia), Uzebquistão, Colômbia;

• Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá;

