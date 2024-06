Dudu reavalia troca para o Cruzeiro após conversa com torcedores do Palmeiras

Clube mineiro anunciou a contratação sem o contrato assinado e irritou tanto o Verdão como o estafe do atleta

Após manifestações de torcedores e reuniões com membros de torcidas organizadas, o atacante Dudu reavaliou sua decisão de trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro. O Verdão emitiu uma nota confirmando a conversa entre o atleta e o técnico Abel Ferreira, informando que o atacante não viajará com a equipe para o jogo contra o Atlético-MG, nesta segunda-feira (17). Dudu se apresentou para o treino na Academia de Futebol e teve uma conversa com Abel. O jogador não foi relacionado para a viagem a Belo Horizonte. O clube reforçou que o camisa 7 tem contrato vigente até o fim de 2025. A decisão sobre o futuro do atleta está nas mãos da diretoria e da comissão técnica.

O acordo entre Dudu, Cruzeiro e Palmeiras foi apalavrado no sábado (15), mas o jogador ainda não passou por exames médicos no clube mineiro nem assinar o contrato. A atitude de tornar a decisão pública antes que fosse vazada gerou desconforto no Palmeiras e no estafe do atacante, que é ídolo alviverde. Dudu, que é amigo íntimo do diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos, havia manifestado o interesse em ser negociado e buscar novos ares.

