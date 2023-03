Corinthians fecha patrocínio com Boca Rosa, ex-mulher de Fred do ‘BBB 23’

Empresária vai estampar sua marca no uniforme equipe de categoria de base do vôlei feminino

O Corinthians terá um novo patrocínio para sua equipe de categoria de base no vôlei feminino. Trata-se da parceria com a influenciadora Bianca Andrade, de nome artístico Boca Rosa, anunciada nesta quinta-feira, 2. Através do Instagram, a ex-mulher de Fred, participante do “BBB 23”, oficializou o acordo, mas não deu detalhes sobre valores ou tempo de contrato. “Boca Rosa Beauty é a patrocinadora dos times de base do vôlei feminino do Corinthians! É com muito orgulho que compartilho com vocês essa meta e propósito nosso: participar de projetos e ações que mudam vidas e trazem oportunidades. O esporte é um espaço transformador e que tem o poder de criar uma nova realidade. O vôlei é uma modalidade coletiva, de apoio, e de suporte entre as atletas, isso não poderia ser mais a nossa cara. Afinal, não tem nada mais poderoso do que uma mulher apoiando outra. Essa experiência de estar com elas e anunciar essa parceria foi incrível! Foram momentos especiais que ficarão guardados na memória e no nosso coração. Obrigada, meninas! Vamos fazer um trabalho lindo juntas!”, comunicou.

Influenciadora desde 2010, Bianca Andrade fez sucesso no YouTube antes de criar a sua marca de produtos de beleza, em 2018. Bem-sucedida, a empresária “furou a bolha” em 2020, quando participou do BBB em uma das edições de maior audiência da história do reality. Atualmente, ela tem 18,5 milhões de seguidores no Instagram e é apontada como uma das principais empresárias do ramo no Brasil. Na vida pessoal, Boca Rosa foi casada com o youtuber Fred, que está confinado na casa mais vigiada do país. Juntos, eles tiveram um filho chamado Cris, de um ano e meio. O relacionamento foi encerrado em 2022, mas ambos continuam amigos.