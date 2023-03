Ronaldo Giovanelli lança candidatura à presidência do Corinthians 

Comentarista do Grupo Bandeirantes, o ex-goleiro é conselheiro eleito do Alvinegro por uma das chapas da situação

Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli utilizou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 2, para lançar sua candidatura à presidência do Timão – o pleito está marcado para novembro deste ano e definirá o mandatário do próximo triênio (2024 a 2026). Comentarista do Grupo Bandeirantes, o ex-jogador é conselheiro eleito do Alvinegro por uma das chapas da situação. Como atleta, disputou 602 partidas e conquistou seis taças: três do Paulista (1988, 1995 e 1997), uma do Brasileiro (1990), uma da Copa do Brasil (1995) e outra da Supercopa do Brasil (1991). Até o momento, é certo que Giovanelli concorrerá com Augusto Melo, da oposição, o segundo colocado da última eleição, vencida por Duílio Monteiro Alves.