Corinthians revela preços ‘salgados’ para jogo contra Nacional-PAR; ingressos chegam a R$ 550

A diretoria do Corinthians revelou, nesta quinta-feira (4), os preços “salgados” dos ingressos para o jogo de terça-feira (9), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, diante do Nacional, do Paraguai, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Os valores variam de R$ 35,00 (setor Norte, Minha Vida) a R$ 550,00 (Oeste Inferior Lateral). Pessoas com deficiência puderam reservar ingressos gratuitamente nesta quinta-feira, enquanto membros do programa Fiel Torcedor poderão adquirir suas entradas nesta sexta-feira (5). O público em geral, caso ainda tenham ingressos disponíveis, poderão fazer sua compra no sábado (6). Depois do empate frente ao Racing, no estádio Centenário, em Montevidéu, por 1 a 1, na quarta-feira, o Corinthians é o segundo colocado no Grupo F, atrás do Argentinos Juniors, que lidera após vencer o Nacional, em Assunção, por 3 a 2. Para o duelo contra o Nacional-PAR, o técnico António Oliveira espera ter a emissão de um documento na Uefa para poder assinar súmulas e ser efetivamente técnico do Corinthians nos jogos pela Sul-Americana.

O treinador foi registrado como auxiliar técnico no duelo contra o Racing e não pôde conceder entrevista como treinador, apesar de orientar o time no banco de reservas. O auxiliar Bruno Lazaroni foi quem assinou a súmula como técnico e também deu entrevista coletiva após o jogo. O elenco se reapresentou nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava. Antes do treinamento, os atletas assistiram a uma palestra sobre as diretrizes da arbitragem brasileira para as competições de 2024, ministrada pela assessora de arbitragem da CBF e ex-árbitra, Silvia Regina de Oliveira. Depois do treino, o lateral-direito Fagner recebeu uma homenagem do clube por ter atingido a marca de 550 jogos pelo Corinthians.

