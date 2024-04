Corinthians joga mal, toma gol no final e fica no empate com Racing-URU em sua estreia na Sul-Americana 

Tropeço é preocupante porque o Argentino Juniors, time que deve brigar com o alvinegro pelo primeiro lugar do Grupo F, venceu seu compromisso

ELAEZ BURGA/POOL/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO - Guillermo Cotugno, do Racing (URU), disputa o lance com Wesley Gassova, do Corinthians (BRA), durante a partida de ida da fase de grupos da Copa Sul-Americana



O Corinthians estreou, nesta terça-feira (2), com empate na Sul-Americana. A equipe chegou a abrir o placar com Yuri Alberto, após uma assistência de Rodrigo Garro. O argentino encontrou o atacante livre. Ele cabeceou e pôs os visitantes em vantagem no início da segunda etapa. Contudo, levou empate nos minutos finais. O time do Uruguai foi às redes duas vezes, mas o primeiro gol, marcado por Varela, não valeu porque o volante estava em posição de impedimento. O Corinthians não aprendeu com o vacilo e foi vazado de novo. Desta vez valeu. A bonita trama que envolveu passe de Sosa por elevação foi concluída por Alaniz com precisão Ambos haviam deixado o banco de reserva havia poucos minutos. Essa foi a primeira partida oficial do Corinthians após uma mini-férias forçada por causa de uma eliminação precoce no Campeonato Paulista, a qual a equipe não se classificou para as eliminatórias.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O tropeço na estreia é preocupante também porque o Argentino Juniors, time que deve brigar com o Corinthians pelo primeiro lugar do Grupo F, venceu seu compromisso. O time argentino, portanto, soma três pontos e larga na frente na chave. A equipe brasileira tem um ponto, assim como o Racing. Nacional, do Paraguai, está zerado. Os primeiros colocados ao término da fase de grupos se classificarão automaticamente para as oitavas de final. Já os segundos colocados de cada chave precisarão passar por um playoff contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

*Com informações do Estadão Conteúdo