Corinthians sofre goleada do Bahia e time deixa a zona de rebaixamento

Time baiano, agora, ocupa a 15ª posição enquanto o Corinthians segue cada vez mais próximo da Z-4

LUCAS CORREA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ademir, do Bahia, comemora após marcar o quarto gol da equipe na partida entre o Corinthians e Bahia válida pela 35ª rodada Campeonato Brasileiro 2023, realizada na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo, na noite desta sexta-feira (24). O Bahia venceu por 5 a 1.



O jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Bahia e Corinthians terminou de forma surpreendente nesta sexta-feira, 24, em uma goleada de 5 a 1 para o time baiano. Em um jogo com impôs pressão nos dois tempos, os gols do tricolor foram marcados por Rezende, Cauly, Tachiano (2x) e Ademir. O gol do Timão foi consagrado por Renato Augusto. Logo no primeiro tempo, o time baiano abriu com vantagem de 3 a 0, com o primeiro gol marcado nos primeiros quatro minutos de partida. O Bahia não vencia o adversário na capital paulista desde 2008, na série B. Com esse resultado histórico, o time baiano deixa a zona de rebaixamento e assume a 15ª colocação, com 41 pontos. Já o Corinthians, continua estacionado em 12º, distante por apenas três pontos do Z-4. Ao final da partida, torcedores invadiram o gramado da Neo Química Arena para tentar agredir os jogadores, que correram rumo aos vestiários antes que ocorresse algum incidente.