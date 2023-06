Corintiano que foi até o Equador de moto diz que não tem força para voltar e critica jogadores: ‘Falta de humildade’

Torcedor viajou mais de 10 mil km para acompanhar a partida do Timão contra o Independiente del Valle, em Quito, pela Libertadores

Reprodução/Instagram/@manolingua Torcedor do Corinthians viajou de moto até o Equador para acompanhar o Corinthians na Libertadores



Rodrigo Parente, conhecido como Mano Língua, torcedor do Corinthians que viajou de moto até o Equador para acompanhar a partida da equipe contra o Independiente del Valle, pela Libertadores, desabafou após eliminação precoce do time na competição. Jogando em Quito, o Timão foi dominado e foi derrotado por 3 a 0, resultado que deixou a equipe fora do mata-mata da maior competição do continente. Mano Língua criticou os jogadores em sua rede social e disse não ter força para voltar ao Brasil. “Não sei de onde vou tirar força para voltar. Queria que tivessem 30% da raça que eu tive para chegar até aqui”, começou. Na sequência, ele fez dura crítica aos jogadores. “A falta de humildade de muitos comigo, foi a mesma falta de raça que tiveram dentro de campo”, disse. Por fim, ele pediu força para conseguir voltar para casa. “Só peço a Deus que me dê força para voltar. Apenas isso”, finalizou. O Timão chegou a oferecer uma passagem de avião ao torcedor, que recusou. Ele também ganhou uma camisa personalizada do clube.

O corintiano fanático percorreu mais de 10 mil quilômetros de moto do Rio de Janeiro até Quito, no Equador, durante 16 dias, para marcar presença no duelo decisivo pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. A viagem começou no dia 20 de maio passou por Brasil, Argentina, Bolívia e Chile até finalmente chegar em Quito, capital do Equador. Durante o trajeto, ele enfrentou baixas temperaturas, teve os pneus da moto furados, tentou passar pelo Salar de Uyuni, na Bolívia, conhecido por ser maior deserto de sal do mundo. De quebra, ainda foi surpreendido por um terremoto, no Chile. O Corinthians encerra sua participação na Libertadores contra o Liverpool do Uruguai, no dia 28 de junho, às 21h30, na Neo Química Arena, e tenta, ao menos, a classificação para a terceira fase da Copa Sul-Americana.