Coritiba anuncia contratação de Guto Ferreira após rebaixamento no Brasileirão

Treinador, que já comandou equipe em 2022, assina contrato até o final de 2024 e substitui Thiago Kosloski

Após confirmar seu rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Coritiba já está se preparando para a próxima temporada. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a demissão do técnico Thiago Kosloski e a contratação de Guto Ferreira como seu substituto. Guto, de 58 anos, já comandou a equipe em 2022 e assinou contrato até o final de 2024. “Estou muito feliz e motivado em retornar ao Alto da Glória. Chego em um dos projetos mais ambiciosos do futebol brasileiro e quero fazer parte da nova era da instituição com muito profissionalismo e dedicação”, comentou Guto Ferreira. Além da chegada do novo treinador, o Coritiba também anunciou a contratação dos auxiliares André Luís e Bruno Lopes, e do preparador físico Valdir Junior. James Freitas permanecerá como auxiliar técnico. No entanto, para a próxima partida contra o Botafogo, o técnico do sub-20, Guilherme Bossle, estará no comando.

Em 2022, Guto Ferreira assumiu o Coritiba na reta final do Campeonato Brasileiro e foi um dos responsáveis por manter a equipe na elite. Em 16 jogos, conquistou seis vitórias, dois empates e oito derrotas. Ele chegou a iniciar o planejamento para 2023, mas foi demitido para a chegada do português António Oliveira. Com vasta experiência, Guto Ferreira já treinou equipes como Internacional, Sport, Ponte Preta, Bahia e Chapecoense. Ele também teve sucesso na Série B, conquistando acessos com Bahia, Ponte Preta e Sport. Antes do anúncio de Guto Ferreira, o Coritiba informou a saída de Thiago Kosloski, juntamente com os auxiliares Willians Alves e Reginaldo Nascimento. Kosloski, de 42 anos, comandou a equipe em 23 jogos, com oito vitórias, um empate e 14 derrotas. No último sábado, o Coritiba foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1, permanecendo na 19ª posição, com 29 pontos. Com isso, o time só pode chegar a 38 pontos, enquanto o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, já possui 41. A próxima partida do Coritiba será contra o Botafogo, pela 36ª rodada, na quarta-feira, às 21h30, no estádio Couto Pereira. Em seguida, a equipe encerra sua campanha enfrentando o Red Bull Bragantino fora de casa e o Corinthians em casa.