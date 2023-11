Palmeiras vira ‘favoritaço’ para a conquista do Brasileiro; Corinthians vê risco de rebaixamento aumentar

Alviverde tem 55,3% de chances de ganhar o título contra 19,1% do Flamengo, seu principal concorrente

JOCELEO VENÂNCIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick e Zé Rafael comemoram o gol que selou o empate entre Palmeiras e Fortaleza



O Campeonato Brasileiro está em sua reta final e a disputa pelo título está acirrada. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Grêmio mantêm chances de dar a volta olímpica faltando três rodadas para o fim. Após o empate com o Fortaleza, o Verdão aumentou suas chances de conquistar o Brasileirão (foi para 55,%) pela 12ª vez, mas agora o Fla é seu principal concorrente, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Enquanto o Mengão vem em uma grande arrancada desde a chegada de Tite, o Botafogo perdeu posições na tabela. O Atlético, comandado por Felipão, também está bem cotado, mas Red Bull e Grêmio diminuíram suas chances de título.

A luta contra o rebaixamento também está acirrada, com Goiás, Cruzeiro, Fortaleza, Corinthians, Santos, Vasco e Bahia ameaçados pelas duas últimas vagas na zona de rebaixamento. A goleada sofrida pelo Corinthians diante do Bahia fez com que o risco de rebaixamento do time aumentasse de 1,2% para 7%. O Santos, ao empatar com o Botafogo, também viu suas chances de queda subirem de 4,9% para 9,7%. No entanto, Goiás e Bahia são os times mais ameaçados. O Departamento de Matemática da UFMG também divulgou as probabilidades de vaga na Libertadores e os riscos de rebaixamento para a Série B. No que diz respeito ao torneio continental, Botafogo, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Palmeiras têm 100% de chances, sendo que os dois tricolores são campeões da Libertadores (Flu) e da Copa do Brasil (São Paulo). O Atlético-MG tem 99,6% de probabilidade, enquanto Red Bull Bragantino e Grêmio têm 99,62% e 99,6%, respectivamente. Já o Athletico-PR tem apenas 0,81% de chances. Em relação ao rebaixamento para a Série B, Coritiba e América-MG já estão confirmados. Goiás tem 96,8% de risco, seguido por Bahia (32,4%), Cruzeiro (27,9%), Vasco (24,2%), Santos (9,7%), Corinthians (7%), Fortaleza (1,7%) e Internacional (0,2%).

Chances de título no Brasileirão

Palmeiras: 55,3%

Flamengo: 19,1%

Botafogo: 18,5%

Atlético-MG: 3,7%

Grêmio: 1,7%

Red Bull Bragantino: 1,7%

Riscos de rebaixamento para a Série B