Coritiba e rebaixado no Brasileirão após derrota para o Fluminense

Time paranaense se junta ao América-MG na zona de rebaixamento

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Coritiba está rebaixado



O Coritiba foi derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense neste sábado, 25, durante partida no Estádio do Maracanã. Na 35º rodada do Brasileirão, o clube foi oficialmente rebaixado para a Série B do campeonato com o resultado. Os jogadores John Kennedy e Germán Cano marcaram dois gols para o Tricolor Fluminense, enquanto Jesé Rodríguez marcou um. O jogo ainda contou com cartões amarelos para Felipe Melo, Lima, Sebastián Gómez e Diogo Oliveira. Atual campeão da Libertadores, o Fluminense está em sétima colocação no torneio brasileiro. Nos próximos dias, o time deve atuar com a equipe reserva para focar no desempenho para o Mundial. Além do clube paranaense, o América-MG também está rebaixado. Restam agora duas vagas destinadas para a Série B. Times como Goiás, Cruzeiro, Bahia e Santos ainda podem ser rebaixados. Na Série B, Criciúma, Vitória, Atlético-GO e Juventude foram oficialmente classificados para a competição do Brasileirão da Série A de 2024.