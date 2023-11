Criciúma e Atlético-GO conseguem acesso para a Série A; Tombense e Sampaio Corrêa são rebaixados

Chapecoense se livrou de rebaixamento para a Série C em 2024

Criciúma disputa o Brasileirão na Série A em 2024



O clube Criciúma perdeu para o Novorizontino na 38ª rodada do Brasileirão da Série B. O resultado, no entanto, confirmou o time para a Série A no campeonato de 2024. Além dele, Vitória, Atlético-GO e o Juventude, de Caxias do Sul, conseguiram o acesso. Sampaio Correia, de São Luís; Tombense, de Minas Gerais; Londrina e ABC, do Rio Grande do Norte, são as equipes que foram rebaixadas pela Série C. Na última rodada, o ABC lutou com uma vitória de três contra dois gols do Vila Nova, mas não obteve sucesso. O Chapecoense, que foi rebaixado para a Série B em 2021, se livrou por pouco de uma nova queda. Neste sábado, a equipe venceu o Vitória por 3 a 1, terminando o campeonato na 16ª posição. A partida terminou com a expulsão do jogador Gustavo Cazonatti, no segundo tempo do jogo.