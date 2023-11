Coritiba x Cruzeiro: torcida invade gramado e jogo é interrompido

Confusão ocorreu após Coritiba ter marcado o gol parcial da vitória aos 45 minutos do segundo tempo

JOKA MADRUGA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Cruzeiro invade o gramado, durante jogo entre Coritiba e Cruzeiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2023 - Série A , no Couto Pereira, em Curitiba (PR) neste sábado (11).



A partida entre Coritiba e Cruzeiro neste sábado, 11, foi marcada por momentos de tensão. Aos 45 minutos do segundo tempo, após o gol que consagraria a vitória do Coritiba, torcedores do Cruzeiro invadiram o gramado da Vila Capanema, em Curitiba, para agredir os jogadores do próprio time. Após a invasão dos torcedores do Cruzeiro no gramado, a torcida do Coxa também entrou na briga generalizada. Após a interrupção do jogo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a confusão se estendeu para fora do estádio, os jogadores de ambos clubes se retiraram do campo e foram para os vestiários. Por meio das redes sociais, o Coritiba publicou uma nota de repúdio afirmando que o clube repudia “veementemente a invasão de campo iniciada pela torcida do Cruzeiro, logo após o gol do Coritiba, que deu origem a um tumulto generalizado. Situações como esta são inadmissíveis e só prejudicam os clubes e o futebol brasileiro. O clube está atuando para identificação dos invasores e dos responsáveis pelo fato”. O Cruzeiro ainda não se posicionou sobre o ocorrido. No X (antigo Twitter), torcedores compartilharam o vídeo do ocorrido. Confira a nota do Coxa e os registros feitos por quem estava no local:

Diante dos fatos ocorridos na tarde deste sábado (11), no Estádio Durival de Britto, no final da partida entre Coritiba x Cruzeiro, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Coritiba Foot Ball Club vem a público repudiar veementemente a invasão de campo iniciada pela torcida do Cruzeiro,… pic.twitter.com/YK41k19SXh — Coritiba (@Coritiba) November 11, 2023

Momento em que a torcida do Cruzeiro invadiu o gramado, logo após o gol do Coritiba… Batalhão de CHOQUE evitou uma tragédia na Vila Capanema! pic.twitter.com/M5VkOA13dD — Rogerio Scarione (@RogerioScarione) November 11, 2023