Tottenham perde nos acréscimos e desperdiça chance de liderar o Campeonato Inglês

Wolves vira o jogo nos minutos finais e se afasta da zona de rebaixamento

Darren Staples / AFP

O Tottenham sofreu sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Inglês ao perder para o Wolverhampton por 2 a 1, no estádio Molineux, pela 12ª rodada. Os dois gols do Wolverhampton saíram nos acréscimos da segunda etapa. Com a derrota, o Tottenham perdeu a oportunidade de assumir a liderança provisória do Campeonato Inglês e permaneceu com 26 pontos. Já o Wolverhampton chegou aos 15 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. Desde o início do jogo, a equipe de Ange Postecoglou buscou a vitória e pressionou o Wolverhampton. Aos dois minutos, Brennan Johnson marcou o primeiro gol após uma bela jogada pela direita. Com 60% de posse de bola, o Tottenham administrou o resultado e não correu grandes riscos. No segundo tempo, a equipe mudou sua estratégia e passou a se defender, dando mais espaço para o Wolverhampton criar oportunidades de gol. Apesar da pressão, a vitória parecia garantida para o time visitante, até que nos acréscimos, aos 46 minutos, Matheus Cunha deu uma assistência para Pablo Sarabia empatar o jogo. Aos 52 minutos, Sarabia encontrou Lemina livre dentro da área e virou o placar. Na próxima rodada, o Tottenham buscará a reabilitação contra o Aston Villa, enquanto o Wolverhampton enfrentará o Fulham.