Xodó do torcedor do Palmeiras, argentino volta ao Brasil para ajudar time paulista na Série C

‘Churry’ Cristaldo teve passagem relevante pelo Alviverde e, aos 35 anos, reforçará o São Bernardo FC na Terceirona do Campeonato Brasileiro; estreia deve ocorrer neste domingo (28) contra o ABC, em Natal-RN

Gabriel Goto/SBFC Aos 35 anos, Cristaldo tentará acesso pelo São Bernardo FC na Terceirona nacional



Todo torcedor do Palmeiras lembra-se de ‘Churry’ Cristaldo, argentino que passou pelo clube entre 2014 e 2016, sendo um dos nomes que fizeram parte do elenco campeão nacional em 2016 e marcando no total 20 gols com a camisa alviverde. Agora, o palmeirense poderá vê-lo de volta em ação no Brasil. Nos últimos dias, o atacante de 35 anos foi anunciado pelo São Bernardo FC, que disputa a Série C do Brasileirão.

“Quero agradecer pelo carinho e boas-vindas. Espero retribuir todo o carinho dentro de campo. Vamos, Tigre!”, discursou brevemente em sua apresentação, postada pelos perfis oficiais do Tigre do ABC nas redes sociais. A postagem do vídeo teve mais de 9 mil curtidas, além de 500 comentários, números considerados acima da média do que normalmente o clube alcança. A foto de sua apresentação obteve alcance ainda maior: 21 mil likes e 700 comentários, o que reforça a alta repercussão de sua contratação.

Após deixar o Palmeiras no final da temporada de 2016, Cristaldo rodou pela América do Norte e do Sul. Obteve passagens pelo Cruz Azul (MEX), Monterrey (MEX), Vélez Sarsfield (ARG), Racing (ARG), Newell’s Old Boys (ARG), Independiente Petrolero (BOL) e Oriente Petrolero (BOL). Antes de defender o Verdão, vestiu as cores do Vélez, onde foi revelado, Metalist Kharkiv (UCR) e Bologna (ITA).

Com a camisa do São Bernardo, agora espera buscar o acesso pelo clube paulista à Série B do Brasileiro, algo ainda inédito na história da jovem agremiação, fundada em 2004 e próximo de completar 20 anos de fundação. Ele foi relacionado pelo técnico Ricardo Catalá e viajou a Natal-RN, onde pode estrear contra o ABC-RN neste domingo (28), às 16h30, no Estádio do Frasqueirão.