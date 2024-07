Após 128 minutos, Argentina conquista a Copa América 2024 e se torna a maior campeã da história

Acompanhe todos os detalhes dessa emocionante final e veja como a Argentina chegou ao seu 16º título da Copa América

Reprodução/X/@CopaAmerica Lautaro Martínez, artilheiro da competição, comemora o gol que garantiu o 16º título de Copa América para a Argentina!



Após uma batalha intensa e emocionante que se estendeu por 128 minutos, a Argentina sagrou-se campeã da Copa América 2024, consolidando-se como a maior vencedora da história do torneio com 16 títulos. Em um jogo marcado por jogadas espetaculares, substituições e momentos de alta tensão, a equipe argentina demonstrou sua superioridade e garra até o último segundo. Acompanhe todos os detalhes dessa final inesquecível e reviva os lances que garantiram mais um triunfo para a Albiceleste!

Colômbia é melhor, mas não aproveita chances

A partida começou com 1h20 de atraso devido à confusão na entrada do Hard Rock Stadium, onde torcedores da Argentina e Colômbia tentaram invadir o estádio sem ingresso, o que deu trabalho para a equipe de segurança local.

Com os ânimos acalmados, no primeiro tempo, a Colômbia conseguiu se impor e não se intimidou com o adversário. Aos seis minutos, Córdoba mandou na trave direita de Dibu Martínez, criando a primeira grande chance dos Cafeteros. Porém, a Albiceleste conseguiu reagir com Messi em chute que acabou desviado por De Paul, mas que Vargas estava esperto para defender.

Aos 32, os colombianos mantiveram a intensidade com Jefferson Lerma em chute da intermediária, que Martínez mandou para escanteio. Oito minutos depois, Richard Ríos também tentou de longe, rasteiro, com defesa do arqueiro argentino. O time adversário não conseguiu assustar Vargas, que teve vida tranquila na primeira etapa. Aos 44, Tagliafico até cabeceou por cima depois de falta cobrada por Messi, porém sem perigo para o goleiro colombiano.

Shakira dá show e manda hits para galera

No intervalo, a cantora colombiana Shakira foi a responsável pelo ‘Show do Intervalo’ à la Halftime Show do Super Bowl, não economizou nos hits e presenteou os torcedores presentes com quatro sucessos: ‘Hips Don’t Lie’, ‘Te Felicito’, ‘TQG’ e ‘Punteria’, arrancando suspiros da galera nas redes sociais.

Equilíbrio permanece na etapa complementar

O segundo tempo da partida entre Argentina e Colômbia foi uma verdadeira batalha de titãs, com emoções à flor da pele e oportunidades para ambos os lados, mas sem ninguém balançar as redes.

Assim como na primeira etapa, as duas equipes se enfrentaram de igual para igual, trocando ataques e proporcionando momentos de grande tensão. A Argentina mostrou um leve domínio, especialmente através das investidas de Di Maria. Em uma jogada brilhante, o craque argentino encontrou espaço na defesa colombiana, mas parou nas mãos seguras do goleiro Camilo Vargas, que fez uma defesa espetacular para manter o zero no placar.

Aos 20 minutos, um drama inesperado tomou conta do campo, Lionel Messi, o craque argentino, sentiu uma lesão e precisou ser atendido pelos médicos da equipe. Após uma breve avaliação, os médicos sinalizaram para o banco de reservas a necessidade de substituição. Messi, visivelmente abalado, deixou o campo e não conteve às lágrimas no banco de reservas, trazendo preocupação para a torcida presente no estádio e seus companheiros de equipe.

Pouco tempo depois, Enzo Fernandez lançou uma bola primorosa para Tagliafico, que rapidamente encontrou Nico Gonzalez chegando de trás. O camisa 15, com um carrinho empurrou a bola para o fundo da rede. A comemoração, porém, foi interrompida imediatamente pelo auxiliar, que levantou a bandeira indicando impedimento do lateral-esquerdo, anulando o gol.

Por outro lado, a Colômbia apostou nas bolas paradas para tentar furar a defesa argentina. Em um desses momentos, Davinson Sanchez teve a chance de ouro. O zagueiro subiu mais alto que a defesa adversária, mas cabeceou para fora, desperdiçando mais uma oportunidade clara de colocar os colombianos na frente.

O segundo tempo foi um verdadeiro teste de nervos para os torcedores de ambas as seleções, com cada ataque sendo acompanhado de muita expectativa e suspense. No entanto, apesar da luta e da determinação demonstradas em campo, o gol teimou em não sair, mantendo o placar inalterado até o apito final, levando a grande decisão para a prorrogração.

Lautaro decide e dá 16º título à Albiceleste

A prorrogação começou com poucos momentos de emoção, refletindo o cansaço evidente das duas equipes após um jogo intenso.

Logo aos 4 minutos, Di Maria fez um lançamento preciso para De Paul na linha de fundo. O meia cruzou rasteiro para a área, onde Nico Gonzalez finalizou com categoria, mas o goleiro Vargas fez uma defesa espetacular, mergulhando para segurar a bola. A Argentina mostrava mais vigor nesse início de prorrogação.

Cinco minutos depois, Tagliafico tentou um cruzamento que atravessou toda a área e encontrou Di Maria na ponta direita. O camisa 11 dominou, trouxe para a canhota e cruzou na segunda trave. Tagliafico, novamente presente, cabeceou firme, mas Vargas, sempre atento, segurou a bola com segurança.

Aos 10 minutos, foi a vez da Colômbia ameaçar com Jhon Arias, que recebeu de frente para o gol, avançou com liberdade e chutou da entrada da área. Os zagueiros argentinos se jogaram na frente, bloqueando parcialmente o chute, que ficou tranquilo nas mãos de Emiliano Martínez.

Assim, o primeiro tempo da prorrogação chegou ao fim aos 16 minutos, com ambas as equipes mostrando determinação, mas sem conseguir alterar o placar.

Estamos nos quinze minutos finais da Copa América 2024, e a Colômbia faz substituições importantes no meio-campo e ataque, com Carrascal, Borja e Mateus Uribe entrando em campo, enquanto a linha de zaga titular permanece intacta.

Aos 3 minutos, Carrascal recebe um passe de Mojica e, com um toque genial, encontra Borja. Lisandro Martínez, com um carrinho preciso, bloqueia a finalização e garante um escanteio para a Colômbia, salvando a Argentina.

Aos 7 minutos, a Argentina abre o placar! Paredes desarma Castaño e passa para Lo Celso, que, com um toque rápido, deixa Lautaro Martínez na cara do gol. O artilheiro não desperdiça e finaliza cruzado, balançando as redes.

GOOOOOOLLLLL DA ARGENTINA 🩵🤍🩵 ARGENTINA 1 X 0 COLÔMBIA Paredes recupera a bola, passa para Lo Celso, que lança Lautaro Martínez, que finaliza cruzado e abre o placar. Gol do artilheiro da Copa América.

Logo no minuto seguinte, Borja comete uma falta dura em De Paul e o clima esquenta. O atacante colombiano recebe um cartão amarelo após empurrar Lisandro Martínez.

Aos 10 minutos, Di María se despede do campo, aplaudido e dá lugar ao zagueiro Otamendi.

Com dois minutos de acréscimo na prorrogação, aos 16 minutos, a bola é lançada na área colombiana. Borré, Borja e Cuesta disputam pelo alto, mas Dibu Martínez segura firme, sem sustos. O jogo é pausado para uma última revisão do VAR, e aos 18 minutos, o árbitro Claus retoma a partida com bola ao chão para a Argentina e finaliza a partida. A Argentina se torna a maior campeã da Copa América, com 16 títulos.

Ficha técnica:

Argentina x Colômbia

Dia, horário e local: domingo (14), às 22h20 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA)

Argentina: Dibu Martínez; Montiel (Nahuel Molina), Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Fernández, Mac Allister e Messi (Nicolás González); Di María e Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Colômbia: Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Cuesta e Mojica; Richard Ríos (Kevin Castaño), Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias e Luis Díaz; Córdoba (Borré). Técnico: Néstor Lorenzo.

Arbitragem: Raphael Claus (BRA)

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Rodrigo Corrêa (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Gols:

Cartões amarelos: Mac Allister (ARG); Córdoba (COL)

Cartão vermelho: