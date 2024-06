Sem serem incomodados pelos bolivianos, norte-americanos estreiam com vitória em Dallas (EUA); gols são marcados por Pulisic e Balogun, ambos no primeiro tempo

Reprodução/X/@USMNT Christian Pulisic comemora primeiro gol dos EUA na edição 2024 da Copa América



Donos da casa na edição 2024 da Copa América, os Estados Unidos estrearam com vitória tranquila sobre a Bolívia por 2 a 0, neste domingo (23), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), em jogo válido pela rodada inaugural do Grupo C. Os gols foram de Pulisic e Balogun. Com o resultado, a seleção estadunidense soma seus primeiros três pontos na chave, enquanto os bolivianos, do técnico brasileiro Antônio Carlos Zago, ficam zerados.

Próximos compromissos

As duas seleções voltam a campo na quinta-feira (28) pela segunda rodada do Grupo C. Às 19h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, os EUA encaram o Panamá, em duelo local que já habitualmente ocorre pela Concacaf; enquanto mais tarde, às 22h (de Brasília), no MetLife Stadium, a Bolívia mede forças com o Uruguai, em confronto sul-americano.

Anfitriões abrem 2 a 0 sem sustos

Nos 45 minutos iniciais, não demorou muito para os Estados Unidos abrirem o placar. Aos três, Pulisic, jogador do Milan (ITA), encontrou espaço após cobrança de escanteio e bateu de chapa, no ângulo, não dando chances para Viscarra, que até tocou na bola de leve, mas insuficiente para evitar o gol norte-americano.

CP10 en la casa 😮‍💨 pic.twitter.com/zowE1U4ZCO — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 23, 2024

A equipe de Zago não conseguia espaço para jogar e pouco assustava o goleiro Turner. Com o passar do tempo, via os anfitriões tomarem conta do meio de campo e criar oportunidades mais concretas, como nas tentativas de Weah, Balogun e McKennie. Ao mesmo tempo, a Bolívia parava as jogadas com faltas, resultando em três cartões amarelos para jogadores defensivos: Justiniano, Villamil e Haquin.

Aos 43, os EUA conseguiram ampliar. Balogun, atacante do Monaco (FRA), recebeu de Pulisic, trouxe a bola para a perna esquerda e chutou no canto canhoto de Viscarra: 2 a 0.

Bolívia melhora, mas EUA administram bem

No segundo tempo, o jogo ganhou mais equilíbrio e emoção. A seleção sul-americana tentou se soltar e testou mais o goleiro Turner, como na chance criada por Fernández, e em duas finalizações de Miguelito, que entrou após o intervalo e deu mais movimentação ao ataque boliviano. Porém, a eficiência se manteve baixa.

Sem ver o adversário assustar, os norte-americanos também baixaram o ritmo e apenas administraram o resultado, embora Pulisic quisesse marcar seu segundo gol no jogo, mas falhando no último toque em duas oportunidades. Tim Weah e Pepi, que ingressou ao campo já na metade da etapa final, também buscaram agraciar os cerca de 80 mil torcedores em Dallas, porém o placar ficou mesmo no 2 a 0, com gostinho de “quero mais” aos fãs em Arlington.

Ficha técnica:

Estados Unidos 2 x 0 Bolívia

Dia, horário e local: domingo (23), às 19h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA)

Estados Unidos: Turner; Scally, Richards, Ream e Robinson; Adams (Musah), McKennie (De La Torre) e Reyna (Johnny); Tim Weah (Aaronson), Pulisic e Balogun (Pepi). Técnico: Gregg Berhalter.

Bolívia: Viscarra; Medina (Cuellár), Jesús Sagredo, Haquin, José Sagredo e Villamil; Justiniano (Ramallo), Fernández (Ramiro Vaca) e Saucedo; Menacho (Miguelito) e Miranda (Algarañaz). Técnico: Antônio Carlos Zago.

Arbitragem: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco di Bello (ITA)

Gols: Pulisic e Balogun (EUA)

Cartões amarelos: McKennie e Pepi (EUA); Justiniano, Villamil e Haquin (BOL)