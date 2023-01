Daniel Alves é detido na Espanha por suspeita de assédio sexual

Atleta foi preso após prestar depoimento em uma delegacia em Barcelona e responde a um processo porque teria assediado uma mulher durante uma festa no fim de dezembro

Ulises Ruiz / AFP Daniel Alves durante partida do Pumas, do México



Após a circulação de rumores a respeito da possível prisão de Daniel Alves por acusações de assédio, o jogador brasileiro foi detido pela polícia espanhola nesta sexta-feira, 20. De acordo com a polícia de Barcelona, o atleta responde um processo porque teria assediado uma mulher durante uma festa no fim de dezembro. Pela manhã, o lateral direito se apresentou voluntariamente e prestou depoimento a uma delegacia de polícia, quando foi detido preventivamente para ficar à disposição judicial, de acordo com a rede de TV espanhola RTVE. O processo foi originado pela denúncia de uma mulher que estava na mesma festa que o jogador no dia 30 do mês passado. De acordo com ela, Alves teria a seguido ao banheiro e tocado suas partes íntimas sem permissão. Câmeras de segurança registraram o momento em que o jogador segue os passos da vítima até o banheiro, segundo o jornal espanhol El Taquígrafo. Após o ocorrido, funcionários da boate chegaram a acionar a polícia, mas o jogador logo deixou o local. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso e, há dez dias, denunciou o jogador à Justiça, que também abriu uma investigação própria.

Em entrevista a um programa de TV espanhol, o ex-jogador do Barcelona negou as acusações: “Eu estive nesse lugar, e quem me conhece sabe que eu adoro dançar, mas sem invadir o espaço de ninguém, respeitando os espaços. E quando você vai ao banheiro, não tem que perguntar quem está lá para usar o banheiro. Não sei quem é essa senhorita, nunca a vi. Nestes anos todos, nunca invadi o espaço de ninguém sem autorização”. O atleta também denunciou danos que o ocorrido teria causado à sua família. Após a denúncia, a esposa do lateral, Joana Sanz, chegou a excluir o Instagram, mas já restabeleceu sua rede social, onde agradeceu as mensagens de apoio de seguidores.