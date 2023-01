Daniel Alves pode ser preso na Espanha por acusação de assédio sexual, diz jornal

Segundo informações da mídia espanhola, jogador prestará depoimento nesta sexta-feira, 19, e pode ser proibido de deixar o país e até ser detido

Lucas Figueiredo/CBF Daniel Alves prestará depoimento nesta sexta-feira sobre acusações de assédio sexual



O lateral-direito Daniel Alves irá depor sobre acusação de assédio sexual nesta sexta-feira, 20, na Espanha e corre risco de ser preso preventivamente. A informação foi divulgada pela mídia espanhola. Segundo o jornal espanhol As, o jogador poderá ser proibido de deixar o país pelo Ministério Público e até mesmo ser detido. O jornalista da TV Espanhola Antena 3, Carlos Quílaz, contou que o brasileiro está na Espanha e revelou detalhes do que pode acontecer com atleta. “Primeiro, ele será detido e depois transferido por uma viatura para a cela onde será ouvido como investigado pela suposta agressão sexual. Ele está na Espanha desde ontem e desde o primeiro momento os seus advogados falaram com a Polícia, explicando que o cliente estava à sua disposição Ele será fotografado e sua impressão digital será tirada. E a partir daí, Dani Alves terá ficha criminal”, detalhou Quílaz. Daniel Alves nega as acusações durante o programa espanhol Y ahora Sonsoles. “Gostaria de negar tudo. Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo. E quem me conhece sabe que eu amo dançar. Eu estava dançando e curtindo sem invadir o espaço dos outros. Eu não sei quem é essa senhora. Nunca invadi um espaço. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus. Já chega. Porque estão sofrendo, principalmente o meu povo”, disse. Atualmente, o brasileiro atua pelo Pumas, do México. Nesta semana, o jogador à Catalunha.

O caso

Daniel Alves é investigado por crime de assédio sexual contra uma mulher em uma boate de Barcelona. Segundo a mulher, o jogador teria tocado lhe tocado sem permissão e em seguida colocou a mão por dentro de sua roupa. A vítima ficou assustada e contou para suas amigas sobre o ocorrido. Os seguranças da boate foram acionados. Segundo o jornal ABC, os seguranças ativaram o protocolo da Câmara Municipal contra agressões e assédios sexuais em locais privados de diversão noturna. A vítima contou aos policiais, mas Daniel Alves havia deixado a boate. A polícia abriu uma investigação do caso. O seguranças também foram prestaram depoimento. A mulher realizou exames médicos em um hospital de Barcelona, posteriormente.