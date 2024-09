David Neres, ex-São Paulo, é assaltado à mão armada na saída de estádio na Itália

Enquanto deixava o estádio após o jogo, dois homens em uma motocicleta vandalizaram o carro e o furtaram à mão armada, disse o jogador, através de um story no Instagram

Patricia DE MELO MOREIRA / AFP Jogador atuou no time do São Paulo no Brasil



Ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira, o atacante David Neres foi vítima de um assalto à mão armada em Nápoles, na Itália, neste sábado (31). O atleta de 27 anos passa bem e não sofreu qualquer ferimento. Neres ajudou o seu time, o Napoli, na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Parma no Campeonato Italiano. O brasileiro deu o passe para o gol de Anguissa, aos 51 minutos do segundo tempo. Horas depois do importante triunfo, David Neres foi abordado pelos assaltantes na saída do estádio Diego Armando Maradona. Ele teve o vidro de seu carro quebrado e seus pertences furtados “David gostaria de pedir desculpas aos fãs que esperavam do lado de fora por ele. Enquanto deixava o estádio após o jogo, dois homens em uma motocicleta vandalizaram o carro e o furtaram à mão armada”, disse o jogador, através de um story no Instagram.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Tamyres Sbrile