Dinamarca vence a China com gol no último minuto pela Copa do Mundo feminina

Seleção europeia conquistou vitória na estreia com gol marcado pela atacante Amalie Vangsgaard, do PSG; pelo mesmo grupo, Inglaterra derrotou Haiti mais cedo

Colin MURTY / AFP Jogadoras da Dinamarca aplaudem os torcedores após a vitória contra a China



A Dinamarca venceu a China por 1 a 0, neste sábado, 22, no Perth Rectangular Stadium, na cidade de Perth, na Austrália, em partida válida pelo grupo D da Copa do Mundo feminina. O gol do confronto foi marcado por Amalie Vangsgaard aos 45 minutos do segundo tempo. A atacante do Paris Saint-Germain havia entrado em campo cinco minutos antes. O jogo entre dinamarquesas e chineses foi o primeiro do Mundial sem a marcação de um pênalti. Com o resultado, a seleção europeia divide a liderança da chave com a Inglaterra, atual campeã europeia, que também venceu por 1 a 0 o Haiti. Na próxima rodada, a Dinamarca enfrenta a Inglaterra, enquanto a China duela com o Haiti – os confrontos ocorrerão na sexta-feira, 28.