Goleira do Vietnã se destaca, mas Estados Unidos vencem por 3 a 0 em estreia na Copa feminina

O título pode parecer estranho, mas T. Thi Kim Thanh foi responsável por segurar o ataque das atuais campeãs mundiais e evitou uma goleada na estreia do Grupo E da Copa do Mundo feminina nesta quinta-feira, 21. Os Estados Unidos enfrentaram o Vietnã e venceram por 3 a 0, mas tiveram dificuldades e até perderam um pênalti. Amplas favoritas no jogo, as norte-americanas dominaram o jogo todo. Logo aos 14 minutos, Alex Morgan deu passe para Sophie Smith, que finalizou cruzado e abriu o placar. Aos 41, o VAR marcou pênalti para os EUA. Morgan foi para a cobrança, mas Thi Kim Thanh defendeu. O lance foi comemorado como um gol pela torcida. A goleira se manteve bem em outros lances, principalmente nas bolas aéreas, mesmo tendo apenas 1m65. Nos acréscimos, Smith fez mais um e ampliou para 2 a 0. No segundo tempo, Thi Kim Thanh seguiu se destacando, mas aos 32 minutos, Horan recebeu passe de Smith e fez o terceiro. Na próxima rodada, os EUA enfrentam a Holanda em reedição da final de 2019 e o Vietnã joga contra Portugal.