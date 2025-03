Djokovic diz que João Fonseca tem potencial para virar ‘superstar’ no mundo do tênis

Nesta semana, brasileiro também recebeu elogios da polonesa Iga Swiatek, outra ex-número 1 do mundo, que também compete em Indian Wells: ‘Eu acho ele incrível’

Luis ROBAYO / AFP A vitória de Fonseca no Nex Gen Finals chamou a atenção de Djokovic



João Fonseca, tenista brasileiro, teve um início desafiador no Masters 1000 de Indian Wells, mas conseguiu superar o inglês Jacob Fearnley em sua estreia. O sérvio Novak Djokovic, um dos maiores nomes do esporte, elogiou o jovem atleta, afirmando que ele possui o potencial necessário para se tornar uma verdadeira “superstar” no mundo do tênis.

Djokovic fez uma comparação entre Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz, ressaltando a dedicação, o equilíbrio e o profissionalismo do brasileiro. O sérvio já havia manifestado sua admiração pelo estilo de jogo de Fonseca em ocasiões anteriores, destacando a similaridade entre os dois.

A vitória de Fonseca no Nex Gen Finals chamou a atenção de Djokovic, que elogiou a coragem e a habilidade do brasileiro em momentos decisivos. O tenista sérvio comentou que o Brasil não via um jogador com esse talento desde a época de Guga Kuerten, um ícone do tênis nacional.

Além de Djokovic, outras figuras proeminentes do tênis, como Carlos Alcaraz, Andy Roddick e John McEnroe, também reconheceram o talento de Fonseca. A ex-número 1 do mundo, Iga Swiatek, não ficou atrás e elogiou o brasileiro, destacando sua habilidade e a qualidade de suas decisões durante as partidas.

