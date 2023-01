Djokovic vence seu 10º Aberto da Austrália e iguala os 22 Grand Slams de Nadal

Troféu também permitirá ao tenista sérvio desbancar do topo do ranking da ATP o espanhol Carlos Alcaraz, que não participou do torneio por lesão

MANAN VATSYAYANA/AFP Novak Djokovic venceu seu décimo Aberto da Austrália neste domingo, 29



Neste domingo, 29, o tenista sérvio Novak Djokovic venceu seu décimo Aberto da Austrália e igualou a marca de 22 títulos de Grand Slam de Rafael Nadal após derrotar o grego Stefanos Tsitsipas na final de Melbourne. Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-6 (7/4) e 7-6 (7/5), em duas horas e 56 minutos de partida. O troféu também permitirá a Djokovic desbancar do topo do ranking da ATP o espanhol Carlos Alcaraz, que não participou do torneio por lesão. Deportado da Austrália em 2021 por não estar vacinado contra a covid-19 e centro de outras controvérsias este ano, Djokovic não conteve o choro no box onde estavam sua equipe e sua família – exceto seu pai, após imagens polêmicas ao lado de torcedores pró-Rússia.

Nem estas controvérsias, nem uma lesão ocorrida dias antes do torneio que afetaram seu desempenho nas primeiras rodadas quebraram o encanto de Djokovic com Melbourne, onde ganhou seu primeiro Grand Slam na carreira e onde não sabe o que é perder um jogo de semifinal ou final. Contra um adversário a priori mais maduro e com sede de revanche pela final de Roland Garros de 2021, o sérvio foi superior desde o início da partida, enquanto Tsitsipas não conseguia impor seu jogo nem com seu saque, nem com seus golpes.

Além disso, no primeiro break point que teve contra, o grego cometeu uma dupla falta e deu de presente uma vantagem de 3-1 que foi definitiva no primeiro set. No segundo set, Tsitsipas criou mais dificuldades, crescendo nos pontos mais longos com golpes mais profundos e com maior eficiência no saque. Ainda assim, Djokovic não se deixava intimidar e, com uma velocidade de pernas que fazia esquecer os 11 anos de diferença de idade entre amos, chegava em várias bolas e obrigava o grego a continuar se arriscando para buscar os ‘winners’.

Depois de salvar seu último break point contra, que também era do set, ‘Nole’ só aproveitou os erros de Tsitsipas para vencer um tie break com um saque aberto que o grego não conseguiu devolver. O terceiro set também foi para o tie break, no qual Djokovic demarcou seu território desde o início com um ace e um uma bola vencedora de esquerda na paralela. O sérvio abriu 5-0 no placar e, embora Tsitsipas tenha diminuído a vantagem, conquistou o título com uma direita em cima da linha que o grego rebateu para fora.

*Com informações da AFP