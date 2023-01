Dupla brasileira faz história e vai à final do Aberto da Austrália

A dupla brasileira Luisa Stefani e Rafael Matos fizeram história no Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, 25, os brasileiros derrotaram os australianos Olivia Gadecki e Marc Polmans por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 11/9, em Melbourne, na categoria duplas mistas. A partida teve 1 hora e 35 minutos de duração. Depois 41 anos, uma dupla 100% brasileira volta a disputar uma final de Grand Slam. No sábado, 28, a dupla entrará em quadra contra os indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna. Se vencerem, Luisa e Rafael quebrarão um outro tabu: se tornarão a primeira dupla brasileira a vencer um Grand Slam. Cássio Mota e Cláudia Monteiro conseguiram chegar à final de Roland Garros em 1982, mas perderam a decisão. Duplitas brasileiros só venceram um Grand Slam com parceiros estrangeiros. A lista conta com Maria Esther Bueno, Bruno Soares (duas vezes), Marcelo Melo e Thomaz Koch, totalizando cinco títulos para o Brasil na categoria. Luisa e Rafael disputam uma final pela primeira vez. A vitória diante dos australianos foi a sexta em seis jogos. O ponto que selou o triunfo foi da brasileira, que aplicou um lindo winner de devolução.

Novak Djokovic

O sérvio Novak Djokovic venceu com facilidade o russo Andrey Rublev e avançou para a semifinal. O placar foi de 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4. Caso consiga levar o troféu, Djokovic pode retomar a ponta do ranking da ATP. O sérvio é o atual número 5 do mundo. Na sexta-feira, 27, encara Tommy Paul, dos Estados Unidos.