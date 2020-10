Em crise, Corinthians tenta se reerguer antes de jogo contra o Vasco

O Timão se aproximou da zona de rebaixamento e terá jogo complicadíssimo nesta quarta-feira

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A derrota de 5 x 1 para o Flamengo foi a maior goleada sofrida pelo Corinthians em Itaquera



Após sofrer a maior goleada da sua história jogando em casa neste domingo, 18, e perdendo de 5 x 1 para o Flamengo, o Corinthians terá semana decisiva e com chances de protestos no CT Joaquim Grava. O Timão se aproximou da zona de rebaixamento e terá jogo complicadíssimo contra o Vasco da Gama. Após a derrota, a crise se intensificou novamente no ambiente interno do time. O técnico Vagner Mancini, que carrega uma vitória e uma derrota pelo clube, falou sobre a responsabilidade dos jogadores e da comissão técnica na crise atual.

“A culpa é de todo mundo. Eu não me isento da culpa porque eu já faço parte do processo, mas ao mesmo tempo seria injusto jogar nas minhas costas [a culpa pela derrota ao Flamengo] porque a situação já não estava boa. Então nós temos que analisar de uma forma fria, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade e todo mundo dentro do clube vai ter que assumir a sua parcela”, afirmou. A derrota de 5 x 1 para o Flamengo foi a maior goleada sofrida pelo Corinthians em Itaquera. Agora, a equipe deverá enfrentar, na quarta-feira, 21, às 21h30 o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. E a pressão, que parecia diminuir, pode voltar a aumentar no ambiente corintiano.

*Com informações do repórter Raphael Thebas