Em treino, jogada com Endrick, Mbappé e Bellingham empolga o Real Madrid

Com um elenco recheado de estrelas, é compreensível que Endrick ainda não tenha conseguido impressionar o mundo nos primeiros jogos que teve pelo Real Madrid. Mas, nos treinos do clube, o ex-palmeirense participou de uma bela jogada com assinatura dele e contribuição de de outros dois craques: Kyllian Mbappé e Jude Bellingham. O lance, se não conquistou o mundo, com certeza parou a internet. A jogada começa com um passe de Bellingham para Endrick, que ganha do defensor, dribla e arranca pela direita. Jude se movimenta para a área, mas percebe a chegada de Mbappé. O inglês faz o corta luz e deixa o camisa 9 sozinho para chutar para o gol sem marcação e sem goleiro. A interação anima para o futuro do time, que agora conta com um elenco renovado e cheio de jovens promessas.

Para o ataque, além de Endrick, o Real tem à sua disposição Vini Jr., Rodrygo, Brahim, todos de até 25 anos. Sem contar os atletas que são meio campistas mas podem jogar avançados, como Bellingham, Camavinga e Valverde. O trio do gol no treino terá a chance de reproduzir o bom trabalho na Supercopa da Uefa. Endrick, Mbappé e Bellingham foram inscritos, nesta segunda-feira (12), para a decisão contra a Atalanta, na quarta (14), que pode marcar a estreia do francês e do brasileiro em jogos oficiais. O confronto será às 16h (horário de Brasília).

Veja a jogada:

Endrick > Mbappé = GOL pic.twitter.com/rocbxBfkIV — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) August 12, 2024

Publicado por Marcelo Bamonte