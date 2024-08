Vini Jr. prevê temporada ‘brutal’ de Real Madrid com Mbappé e pede paciência quanto a Endrick

Primeiro treino do brasileiro com astro francês será na quinta-feira (8), seis dias antes de disputarem o primeiro título do clube neste ano — a Supercopa Europeia

O atacante Vinícius Jr. confessou que já conta os dias para jogar ao lado do francês Kylian Mbappé no Real Madrid e previu uma temporada “brutal”, com o objetivo de superar o desempenho mostrado na última. O primeiro treino de ambos como companheiros de equipe será na quinta-feira (8), seis dias antes de disputarem o primeiro título do clube neste ano — a Supercopa Europeia. “Vai ser brutal, espero que possamos fazer grandes coisas. Temos que cuidar dele e fazer o possível para que possa se adaptar o quanto antes. Sempre é complicado chegar a outro clube, mas já fizemos isso com o Jude (Bellingham), que chegou na última temporada e brilhou. Espero que possamos repetir com o Kylian”, comentou o brasileiro. No entanto, Vini pediu mais paciência a respeito de Endrick, de apenas 18 anos, cujo processo de adaptação do futebol brasileiro ao europeu ele mesmo viveu, quando saiu do Flamengo.

“Ele é muito jovem, mas tem a cabeça centrada para ajudar quando precisarmos dele”, afirmou. Ao falar sobre si, Vinícius Jr ressaltou a boa condição física com a qual chegou à pré-temporada e se disse motivado. “Estou muito bem, contente por estar de volta com toda a equipe, a comissão técnica e as pessoas que trabalham conosco. Resta agora voltar concentrado porque a primeira partida já é uma final. Estamos nos preparando e esperando os jogadores que faltam para que esta temporada seja como a última”, declarou o jogador ao portal do clube espanhol.

“Sempre treino bastante para poder voltar muito perto do nível que mostrei na última temporada e para estar preparado o mais rápido possível, pois não temos tantos dias. Quero ganhar mais títulos do que na última temporada, marcar mais gols, dar mais assistências e continuar evoluindo porque só tenho 24 anos. Estou aqui há seis anos, mas não me canso de ver Luka Modric jogando mais um ano conosco e poder aprender com ele e todos os outros jogadores”, analisou.

*Com informações da EFE

