Eurocopa espera receber 2,7 milhões de espectadores; medidas de segurança foram reforçadas

Os jogos começarão nesta sexta-feira e serão sediados na Alemanha; disputas marcarão a despedida dos gramados do meia alemão Toni Kroos

EFE/Pablo García/RFEF Time da Espanha embarcou no último dia (9) para Alemanha



A Eurocopa 2024 está prestes a começar e os favoritos ao título estão em momentos distintos. A França, após os amistosos de março, está um pouco debilitada, enquanto a Alemanha está em ascensão. Já a Inglaterra aposta na dupla Jude Bellingham e Harry Kane para quebrar um jejum de 58 anos sem título. Além disso, a competição marcará a despedida do meia alemão Toni Kroos e pode ser o fim da carreira internacional de Cristiano Ronaldo. A Alemanha se prepara para sediar a Eurocopa com base no legado da Copa do Mundo de 2006, com estádios modernos e sempre cheios, além de grande preocupação com a segurança, em meio a um contexto geopolítico tenso. A última vez que o país recebeu um grande torneio de futebol foi em 2006, com uma Copa do Mundo muito bem organizada por Franz Beckenbauer e cinco semanas de festa em todo o país.

Estima-se que 2,7 milhões de espectadores comparecerão aos estádios, cuja capacidade foi um pouco reduzida devido à proibição de lugares em pé pela Uefa. Além disso, 12 milhões de pessoas são esperadas nas ‘fan zones’, locais onde os torcedores se reúnem para assistir aos jogos em telões gigantes nas cidades-sede.

Especialistas de cada país participante auxiliarão as autoridades alemãs, a Europol e a Uefa na coordenação das medidas de segurança a partir de uma sala de conferências equipada com 129 computadores e um telão gigante de 40 m² no Centro de Cooperação em Neuss. A segurança nos estádios será reforçada com um contingente de 800 a 1.300 agentes das forças de segurança, além de pontos de controle nas fronteiras e patrulhas conjuntas entre gendarmes franceses e polícia alemã que farão rondas nas rotas Paris-Stuttgart e Paris-Frankfurt.

