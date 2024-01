Norte e Nordeste lideram número de estudantes com nota máxima no Enem 2023

O número de estudantes com nota mil mais que triplicou entre o Enem 2022 e a última edição

CELSO LUIX/ESTADÃO CONTEÚDO



O Nordeste foi a região que teve o maior número de estudantes com nota máxima nas redações do Enem 2023. Dos 60 alunos que alcançaram a pontuação máxima, 25 são de estados nordestinos. Juntando a região Nordeste com a região Norte, essas duas regiões têm metade dos estudantes com nota 1.000 na prova aplicada no final do ano passado. O estado do Piauí possui seis estudantes com nota máxima. Esse número é igual ao número de estudantes com nota 1.000 do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul. Esses estados só são superados pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, que têm sete estudantes cada.

O número de estudantes com nota mil mais que triplicou entre o Enem 2022 e a última edição. Na primeira, foram 18 candidatos com a nota máxima, enquanto no Enem 2023 foram 60. O tema da redação, que abordou os desafios enfrentados pelas mulheres no trabalho de cuidado, também pode ter contribuído para o bom desempenho dos estudantes. Os dados divulgados pelo Inep mostram que apenas quatro dos 60 estudantes com nota 1.000 são da rede pública de ensino. Isso representa apenas 6,7% do total.

Muitos estudantes que concluíram o ensino médio em 2023 não fizeram o Enem. Cerca de metade dos estudantes que estavam nessa etapa no ano passado não participaram da última edição do exame. Diante dessa situação, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que os alunos do 3º ano do ensino médio receberão incentivo financeiro para participar do Enem. Além disso, o presidente Lula sancionou uma lei que cria uma poupança para que estudantes de baixa renda concluam o ensino médio.