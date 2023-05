Ex-Corinthians marca dois gols e garante título saudita ao Al-Ittihad

Time do brasileiro desbanca equipe de CR7 na briga pelo título nacional; português terminará sua primeira temporada na Arábia Saudita sem título

Divulgação/Al-Ittihad Romarinho abraça companheiro de equipe após marcar um dos gols na vitória por 3 a 0 pelo Campeonato Saudita



O ex-jogador do Corinthians, o atacante Romarinho, marcou dois gols e ajudou o Al-Ittihad a conquistar o Campeonato Saudita nesta sábado, 27, após vencer o Al Feiha por 3 a 0. Sharahili marcou que abriu o marcador e ajudou a equipe faturar o título com uma rodada de antecedência. Com o resultado, a equipe superou o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, que ficou no empate contra o Al Ittifaq em 1 a 1 e não possui chances de alcançar o líder da competição na última rodada da competição local. A equipe de Romarinho chegou aos 69 pontos, cinco pontos à frente do Al-Nassr, que chegou aos 64 pontos. O craque português passou em branco e jogou até os 30 minutos da etapa final. Com isso, Cr7 terminará sua primeira temporada no futebol saudita sem título.