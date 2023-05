Borussia tropeça em casa e entrega o título para o Bayern na última rodada do Alemão

Bávaros precisavam vencer e dependiam de um tropeço dos aurinegros para conquistarem o campeonato; clube de Munique conquista o 11º título nacional em 11 anos

Divulgação/Bayern de Munique Bayern de Munique sagrou-se campeão alemão na última rodada do campeonato



O Bayern de Munique conquistou um dos campeonatos nacionais mais improváveis dos últimos anos. Na última rodada e precisando de uma combinação de resultados, o clube da Baviera venceu o Colônia por 2 a 1, com gols marcados por Kingsley Coman e um golaço de Musiala aos 44 minutos do segundo tempo, para ultrapassar os rivais na tabela e terminarem a liga nacional na primeira colocação. Já o Dortmund jogou em frente dos seus 81 mil torcedores presentes no Signal Iduna Park e empatou por 2 a 2 – tentos anotados por Hanche-Olsen e Onisiwo, do Mainz, e Raphael Guerreiro e Niklas Süle para os donos da casa. Ambos os clubes conquistaram 71 pontos no torneio, mas o Bayern confirmou o título por tero melhor saldo de gols no critério de desempate. Com o fim do campeonato nacional, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Union Berlim se classificaram para a Liga dos Campeões da Europa. Freiburg ficou com a vaga da Europa League e o Bayer Leverkusen irá disputar a Conference League. Entre os rebaixados, o Herta Berlin, Schalke 04 e Stuttgart foram para a segunda divisão.